Историк Галина Антипова рассказала о двух месяцах самоизоляции Владимира Маяковского

«Маяковский пил только кипяченую воду и соблюдал санитарные нормы. На его плакатах можно заметить тиф и холеру. Он был очень чистоплотным человеком, так как боялся повторить судьбу отца, скончавшегося от заражения крови из-за порезанного пальца. В условиях пандемии коронавируса пришлась бы кстати его фраза: «Шагай, 100-миллионная масса, в 100-миллионных масках», - отметил Антипова.





В декабре 1922 года Маяковский по просьбе Лии Брик ушел на самоизоляцию. Поэт выходил только в редакцию, а в остальное время писал стихи. За два месяца в комнате на Лубянском проезде родилась поэма «Про это».В связи с карантином поклонники творчества Маяковского не смогут собраться у его памятника. Сотрудники названного его именем музея решили проблему, организовав памятные мероприятия в онлайн-формате. Узнать программу можно на сайте учреждения.