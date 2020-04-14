Отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас не сможет отметить день рождения в Москве из-за карантина

В недавнем интервью российский артист, рассказал о том, что не ожидал столь стремительных и кардинальных изменений в странах мира из-за распространения коронавируса. Миколас Орбакас намеревался отметить свой 75 день рождения 16 апреля в Москве вместе с семьей и близкими друзьями, однако власти Литвы и России полностью перекрыли международное сообщение, а на его родине перемещение даже на территории государства строго ограничено. По словам отца Кристины Орбакайте, такая неблагоприятная обстановка напоминает ему «конец света», так как ни о каких празднованиях и даже поездках к самым родным «не может быть и речи».Как известно, выдающийся артист литовского происхождения поддерживает теплые отношения со своей дочерью и внуками. Кроме того, он неоднократно рассказывал журналистам о том, как бережно хранит все статьи и фото из прессы о творческих успехах и достижениях Кристины Орбакайте.