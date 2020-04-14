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"Не изображаем идилию": Александр Нестеров рассказал об отношениях с Нонной Гришаевой на карантине

Александр Нестеров рассказал об отношениях с Нонной Гришаевой во время карантина. По словам артиста, они с женой не пытаются «изображать идиллию» и не считают постыдными небольшие семейные ссоры.
"Не изображаем идилию": Александр Нестеров рассказал об отношениях с Нонной Гришаевой на карантине

Нонна Гришаева стала гостьей программы «У нас все дома». В шоу звездные герои рассказывают о том, как проводят время на карантине. Гришаева призналась, что ей, наконец, удалось отдохнуть. Кроме того, актриса может проводить много времени с семьей, что раньше было роскошью.
«В театре и на телевидении приходилось работать сутками. Сейчас же появилось свободное время для детей и супруга. Хоть мы и не можем выйти на прогулку, нам все равно хорошо и уютно дома», - рассказала Гришаева.

Александр Нестеров рассказал о самоизоляции более откровенно. По его словам, из-за постоянного нахождения дома они с Гришаевой действительно периодически ссорятся. Как правило, супруги злятся друг на друга не долго, а в их совместном времяпровождении больше положительных моментов. Нестеров отметил, что изображать идиллию бессмысленно, так как все супружеские пары, оставшиеся наедине друг с другом на время самоизоляции, не поверят в тотальное спокойствие.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:00

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