Новые Apple Watch Series 6 смогут предвидеть появление панических атак





Согласно инсайдерской информации, компания-разработчик планирует оснастить «умные» часы и приложение Health инструментами, способными поддерживать физическое и психическое здоровье будущего обладателя. В данное время с помощью датчика ЭКГ можно оценить только физическое состояние, однако с новым сенсором к мониторингу будет доступна и ментальная часть здоровья. Apple Watch Series 6 вероятно будут иметь функцию отслеживания уровня кислорода в крови, что позволит применить эти данные для обнаружения стресса или тревожности. Также в «умных» часах есть способность определения вероятности возникновения панических атак, однако появится она не ранее, чем через два года.В компании Apple планируют научить Watch Series 6 предвидеть появление панических атак, после чего сигнализировать об этом пользователю, предложив несколько вариантов помощи.