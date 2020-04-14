Лера Кудрявцева потеряла второго ребенка от Игоря Макарова

Пара жената семь лет и воспитывает долгожданную двухлетнюю дочь Машу. По словам Леры Кудрявцевой, она буквально вымолила ребенка, а прежде, чем он появился, было три попытки ЭКО. В результате у телеведущей нарушился гормональный фон, поэтому она на протяжении двух месяцев постоянно посещала врачей. Супруга хоккеиста призналась, что боялась, что не выносит малыша, и была готова «улететь на Луну», чтобы скрыть свою беременность. Кудрявцева рассказала, что верит в приметы и сглаз, поэтому ей пришлось тяжело в этот период.В 2018 году почти сразу после того, как на свет появилась дочь, ведущая узнала, что ждет ребенка. На сроке два месяца Лера Кудрявцева потеряла малыша, так как организм еще не восстановился после процедуры ЭКО и тяжелой беременности. Эту потерю знаменитость пережила тяжело, но рядом был супруг, а от грустных мыслей отвлекала маленькая Маша.У Леры Кудрявцевой еще есть взрослый сын Жан, который сделал ее молодой бабушкой. Ведущая интересовалась у супруга, хочет ли он второго ребенка. Игорь Макаров мечтал о девочке. Маша появилась на свет, когда Лере Кудрявцевой было 47 лет. Через процедуру ЭКО звезда готова пройти еще раз, но не уверена, что здоровье позволит ей выносить малыша.