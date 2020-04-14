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SOS с того света: Названы интересные факты о "Титанике"

Сегодня исполняется 108 лет со дня крушения легендарного «Титаника». Эксперты составили перечень самых интересных фактов о корабле и трагедии, связанной с ним.
SOS с того света: Названы интересные факты о "Титанике"

Крушение «Титаника» унесло жизни более чем 1,5 тысячи человек. На борту в общей сложности находилось порядка 2,2 тысячи пассажиров, лишь трети из которых удалось спастись. Многих из пропавших без вести так и не удалось найти за годы исследований океанических глубин. Само судно в свое время считалось уникальным объектом, аналогов которому в начале XX века не было.

При создании «Титаника» специалисты применили примерно 3 миллиона заклепок. Строители просчитали все настолько точно, что с уверенностью заявляли о непотопляемости корабля. Несмотря на это, во всех возможных сценариях чрезвычайных ситуаций отсутствовало столкновение с айсбергом.

На корабле не было ни одного бинокля. Второй помощник капитана еще до отправления в последний круиз был уволен. В отместку за это он решил утащить ключи от сейфа, где они хранились.

На «Титанике» плыли многие известные личности, среди которых Маргарет Браун. Несмотря на огромное состояние и влияние, она помогала пассажирам и рассаживала их по шлюпкам. Самой ей также удалось спастись. После возвращения на сушу женщина продолжила оказывать поддержку пострадавшим на «Титанике». Бизнесмен Бенджамин Гугенхайм погиб на корабле. Перед смертью он переоделся во фрак и заявил, что «готов встретить кончину как джентльмен».

Последняя пассажирка «Титаника» умерла в 2009 году. На момент трагедии ей было всего 2,5 месяца.

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Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:35

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