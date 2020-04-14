Академик Черешнев назвал способы подготовки организма к встрече с вирусом

«Имбирь, пантокрин, женьшень являются стимуляторами иммунной системы. Они эффективны при регулярном приеме. Алкоголь ослабляет защитные свойства организма, а секс, наоборот, активирует. Что касается вакцины БЦЖ, то я разделяю мнения коллег о ее способности защитить от заражения коронавирусом», - цитирует «РГ» Черешнева.





Иммунолог считает, что в РФ распространение коронавируса развивается по сценарию Китая, а значит при жестком карантине локализовать инфекцию удастся примерно через 4,5 месяца. Власти не стали сильно ограничивать передвижение людей, поэтому нужно самостоятельно укреплять организм.Ученый советует дышать свежим воздухом, заниматься спортом, хорошо питаться, исключить стресс, соблюдать график бодрствования и сна, отказаться от лишних социальных контактов. Самостоятельно принимать иммуномодуляторы нельзя, поскольку без особых показаний они только зря будут перевозбуждать и истощать иммунную систему.