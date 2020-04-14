Блюменкранц рассказал поклонникам о воровстве участника «Дом-2» Захара Саленко

Валерий Блюменкранц решил рассказать неприятную историю, которую некоторое время держал в секрете. По признанию участника телестройки, ранее он скрывал факт случившегося, чтобы не навредить и так не самой лучшей репутации Захара Саленко, но теперь решил все-таки поставить общественность в известность.Как оказалось, однажды Валерий Блюменкранц, Роман Капакла, Саймон Марданшин и Захар Саленко отдыхали в ночном клубе. В конце вечера, когда все уже были навеселе, молодые люди попросили друга рассчитаться с официантом. Участники проекта собрали необходимую для закрытия счета сумму и отдали ее коллеге, а тот, взяв деньги, просто исчез.Так как больше наличных у друзей на тот момент при себе не было, Блюменкранц спустя несколько дней был вынужден вернуться в ресторан и оплатить счет. После этого молодой человек приложил немало усилий, чтобы «вытрясти» из Саленко ту сумму, которую он присвоил. Из-за обнародования истории главный герой также решил высказаться. По его словам, все рассказанное участником «Дома-2» - чистой воды вымысел, и ничего подобного никогда не случалось.