Вирусолог Анатолий Альтштейн: "Вакцину от COVID-19 разработают к 2021 году"





Контроль воздействия на беременность и обнаружение вероятной токсичности могут повлиять на запуск массового производства. Об эффективности средства можно говорить лишь при защите 80-90% привитых, уверены специалисты. Профессор Анатолий Альтштейн считает, вакцину, пригодную для испытания, можно создать очень быстро, но большое количество времени будет потрачено на клинический контроль и проверочные тесты препарата.Специалист уверен, в конечном счете наступит стадия, когда к испытанию необходимо будет подключить добровольцев, поскольку животные не реагируют на COVID-19. Альтштейн уточнил, к концу 2020 года или в начале 2021 года, вероятно, получится разработать пробные вакцины, но о сроках массового испытания пока не стоит говорить, так как это зависит от итогов проверок, а процедура создания может оказаться мало эффективной. Вирусолог заключил, вакцина, способная защитить больше 50% населения, может применяться для борьбы с заболеванием, но для хорошего результата она должна спасать 80-90%, сообщает «Московский Комсомолец».