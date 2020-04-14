Университет Джона Хопкинса: Число заражений коронавирусом в мире превысило 2 миллиона
Американские специалисты из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе опубликовали новые данные о заболеваемости коронавирусом в мире. Согласно статистике на официальном сайте, 14 апреля 2020 года число заражений превысило 2 миллиона.
Как известно, особенно сложной остается ситуация в Соединенных Штатах Америки, где зафиксировано более 568 тысяч случаев инфицирования COVID-2019 и 23 070 смертей от осложнений заболевания. Несмотря на то, что количество умерших пациентов значительно сократилось в период с 11 по 14 апреля, государство все еще занимает лидирующую позицию в статистике исследовательского центра Джона Хопкинса.
Также специалисты обновили информацию о ситуации в странах Европы. В Испании число инфицированных людей составляет 170 099 тысяч, а умерших – 17 756. В то же время в Италии показатель заражения ниже – 159 516 тысяч, однако количество смертей больше чем в соседних странах – 23 608.
Кроме того, эксперты зарегистрировали 137 тысяч случаев заражения во Франции, 130 тысяч в Германии и 89 тысяч в Великобритании, сообщает «ТАСС».
Как известно, особенно сложной остается ситуация в Соединенных Штатах Америки, где зафиксировано более 568 тысяч случаев инфицирования COVID-2019 и 23 070 смертей от осложнений заболевания. Несмотря на то, что количество умерших пациентов значительно сократилось в период с 11 по 14 апреля, государство все еще занимает лидирующую позицию в статистике исследовательского центра Джона Хопкинса.
Также специалисты обновили информацию о ситуации в странах Европы. В Испании число инфицированных людей составляет 170 099 тысяч, а умерших – 17 756. В то же время в Италии показатель заражения ниже – 159 516 тысяч, однако количество смертей больше чем в соседних странах – 23 608.
Кроме того, эксперты зарегистрировали 137 тысяч случаев заражения во Франции, 130 тысяч в Германии и 89 тысяч в Великобритании, сообщает «ТАСС».
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:17