Доктор Мясников рассказал об отличии карантина от самоизоляции

«Принцип карантина заключается в полном исключении социальных контактов. В данном случае останавливается общественный транспорт, но у нас автобусы ходят. Каждый день в них на работу едут продавцы, врачи, полицейские, то есть на лицо отступление от нормы», - пояснил Мясников.





Справиться с COVID-19 лучше всего поможет карантин. В России ситуация не настолько критичная, а значит в жестких ограничениях нет необходимости. Более «гибкий» подход, используемый правительством, можно отнести к самоизоляции.Медик считает, что для изоляции существуют определенные сроки. Если их нарушить, начнутся психические расстройства и обострятся хронические болезни. Чем длиннее карантин, тем больше проблем, в том числе экономических, а при его отмене возрастает риск переноса инфекции, передает «Рамблер».