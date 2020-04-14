АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.54 USD 73.52
Курс валют на 14.04.2020

Доктор Мясников рассказал об отличии карантина от самоизоляции

Доктор Александр Мясников рассказал об отличии карантина от самоизоляции. Оба режима используются для предотвращения распространения коронавируса.
Доктор Мясников рассказал об отличии карантина от самоизоляции

Справиться с COVID-19 лучше всего поможет карантин. В России ситуация не настолько критичная, а значит в жестких ограничениях нет необходимости. Более «гибкий» подход, используемый правительством, можно отнести к самоизоляции.
«Принцип карантина заключается в полном исключении социальных контактов. В данном случае останавливается общественный транспорт, но у нас автобусы ходят. Каждый день в них на работу едут продавцы, врачи, полицейские, то есть на лицо отступление от нормы», - пояснил Мясников.

Медик считает, что для изоляции существуют определенные сроки. Если их нарушить, начнутся психические расстройства и обострятся хронические болезни. Чем длиннее карантин, тем больше проблем, в том числе экономических, а при его отмене возрастает риск переноса инфекции, передает «Рамблер».

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Университет Джона Хопкинса: Число заражений коронавирусом в мире превысило 2…
Доктор Мясников рассказал об отличии карантина от…
Знакомая Прилучного и Муцениеце рассказала, на кого оформлена недвижимость…
Роспотребнадзор составил оптимальное меню для самоизолированных…
«Нехороший пример взяла»: Бородина осудила дружбу Белой с…
Биофизик Перец Партенски: "Люди, переболевшие COVID-19, способны помочь в борьбе с…
«Торгует лицом»: Юрий Лоза осудил Любовь Успенскую за видео-поздравление в…
Археологам удалось разгадать загадку таинственных кругов в…
«Отлично проводим время»: Микелла Абрамова рассказала о «карантинных» буднях с…
Врач Владимир Зайцев назвал места с высоким риском заражения…
Виктория Боня о шоу «Дом-2»: «Сплошной фарс и…
Анна Седокова о работе в «ВИА Гре»: «Константин Меладзе жестко нами…
Ученые из Томска разработали прибор, передающий ощущения ударов, жжения и…
Сати Казанова рассказала, что их с мужем первый поцелуй был…
«Было весело»: Светлана Бондарчук опубликовала архивный снимок с 20-летней Кристиной…
Ученые: Коронавирус может вызвать развитие…
Никита Джигурда подал в суд на предпринимателя, предложившего ему подраться с двойниками Сталина и…
Кети Топурия снялась в откровенной фотосессии в…
Анна Хилькевич самостоятельно сделала эпиляцию зоны…
Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 оснастят селфи-камерой с оптической…
Режиссер фильма «Отряд Самоубийц 2» Джеймс Ганн развеял опасения поклонников картины о переносе даты…
Анастасия о предстоящем разводе: «Юлиан хочет ребенка, а я не могу…
Японские ученые рассказали о пользе зеленого…
Названы автомобили, на которые россияне в марте потратили больше всего…
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала импровизированный мастер-класс со…
Nokia готовит смартфон с пятью мощными камерами на 108…
Учёные: COVID-19 может атаковать иммунную систему, как…
Роспотребнадзор: Мед, лимоны и чеснок не помогут при профилактике…
Просмотреть все новости