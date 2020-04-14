Российские ученые нашли способ в разы улучшить приживаемость костных имплантатов





Ученые смогли достичь таких результатов благодаря экспериментам с полимерными имплантатами, в основе которых лежит полиэфирэфиркетон, использующийся и прежде для изготовления искусственных костей позвоночника. Это вещество, по словам исследователей, характеризуется прочностью, гибкостью и стойкостью к коррозии, однако оно является биологически инертным и различные части костей не срастаются с ним, в частности кости черепа.Российские ученые для решения этой проблемы воспользовались поваренной солью, которую применили как временный наполнитель для пустот. Ее использовали в процессе создания искусственных костей, представляющих собой смесь полиэфирэфиркетона с гидроксоапатитом, являющимся минеральной основой костной ткани. Специалисты подчеркивают, что для создания имплантатов подходит лишь данный материал с частицами сферической формы.Исследователи, используя такой метод, смогли идеально соотнести объем пор и полимерную основу имплантата, обнаружив сильное взаимодействие созданного материала и двух важнейших белковых сигналов роста - BMP-2 и эритропоэтина, стимулирующих рост костной ткани и формирующих новые кровеносные сосуды. Проводя опыты на мышах, ученые отметили значительно ускоренное и прочное соединение новых имплантатов с костной тканью, нежели их аналогов, состоящих лишь из полимера.