Роспотребнадзор составил оптимальное меню для самоизолированных россиян





Специалисты рекомендуют россиянам не употреблять сладкие газированные напитки и кондитерские изделия, колбасные и копченые деликатесы, жирные сорта сыра и мяса, фаст-фуд и майонез. Как минимум пару раз в неделю в меню должна присутствовать свежая рыба. За сутки россиянам советуют съедать около 400 граммов фруктов. Хлеб должен быть цельнозерновым или с добавлением овощей. Также в рационе россиян на карантине эксперты видят каши, молочную продукцию, яйца, нежирные сорта мяса. В день необходимо выпивать около двух литров воды.В меню, опубликованном Роспотребнадзором, три традиционных приема пищи и два перекуса в виде второго завтрака и полдника. Для них специалисты предлагают использовать орехи, сухофрукты, сыр или свежие фрукты, а запивать можно соком, киселем или настоем из шиповника.