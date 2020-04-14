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Роспотребнадзор составил оптимальное меню для самоизолированных россиян

На официальном сайте Роспотребнадзора появилась инфографика, на которой специалисты ведомства показали оптимальное меню для самоизолированных россиян. Представители Федерального исследовательского центра питания, безопасности пищи и биотехнологии предложили примерный перечень блюд, которые стоит добавить в рацион во время карантина.

Роспотребнадзор составил оптимальное меню для самоизолированных россиян


Специалисты рекомендуют россиянам не употреблять сладкие газированные напитки и кондитерские изделия, колбасные и копченые деликатесы, жирные сорта сыра и мяса, фаст-фуд и майонез. Как минимум пару раз в неделю в меню должна присутствовать свежая рыба. За сутки россиянам советуют съедать около 400 граммов фруктов. Хлеб должен быть цельнозерновым или с добавлением овощей. Также в рационе россиян на карантине эксперты видят каши, молочную продукцию, яйца, нежирные сорта мяса. В день необходимо выпивать около двух литров воды.

В меню, опубликованном Роспотребнадзором, три традиционных приема пищи и два перекуса в виде второго завтрака и полдника. Для них специалисты предлагают использовать орехи, сухофрукты, сыр или свежие фрукты, а запивать можно соком, киселем или настоем из шиповника.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:02

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