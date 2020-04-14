Знакомая Прилучного и Муцениеце рассказала, на кого оформлена недвижимость актеров

«Павел покупал недвижимость в ипотеку. Он погашал один кредит и тут же брал второй. Естественно, он записывал все на себя. Не думаю, что при разводе он выгонит детей на улицу. Скорее всего, Агате достанется квартира», - цитирует «Телепрограмма» знакомую семьи.



