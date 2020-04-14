Знакомая Прилучного и Муцениеце рассказала, на кого оформлена недвижимость актеров
Знакомая Агаты Муцениеце и Павла Прилучного рассказала, на кого оформлена недвижимость актеров. Супруги объявили о разводе, но для оформления документов им придется дождаться отмены режима самоизоляции.
При покупке квартиры и дома Прилучный оформил документы на себя. В тот момент Муцениеце не возражала, так как приехала в Москву из Риги и являлась иностранкой. Актриса понимала, что без гражданства осуществить сделку будет сложно.
Ранее Раиса Рязанова высказала свое мнение о поведении Прилучного.
При покупке квартиры и дома Прилучный оформил документы на себя. В тот момент Муцениеце не возражала, так как приехала в Москву из Риги и являлась иностранкой. Актриса понимала, что без гражданства осуществить сделку будет сложно.
«Павел покупал недвижимость в ипотеку. Он погашал один кредит и тут же брал второй. Естественно, он записывал все на себя. Не думаю, что при разводе он выгонит детей на улицу. Скорее всего, Агате достанется квартира», - цитирует «Телепрограмма» знакомую семьи.
Ранее Раиса Рязанова высказала свое мнение о поведении Прилучного.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:07