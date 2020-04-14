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«Нехороший пример взяла»: Бородина осудила дружбу Белой с Семеренко

Ксения Бородина осудила дружбу Юли Белой с Алесей Семеренко. По мнению телеведущей «Дом-2», участница телестройки «взяла нехороший пример» для наследования.
«Нехороший пример взяла»: Бородина осудила дружбу Белой с Семеренко

Недавний сбор на Лобном месте, как это часто бывает, обозначился критикой телеведущей Ксении Бородиной в адрес поведения участников проекта. В этот раз досталось Юле Белой, чья дружба с «Мисс-Москва-2018» Алесей Семерей категорически не нравится знаменитости.

Бородина уверена, что молодая особа влияет на Белую не лучшим образом, «прогибая» под себя и делая инструментом для исполнения прихотей. Дело в том, что у столичной королевы красоты характер сильнее, чем у ее коллеги по телестройке, поэтому происходящее очевидно всем. Ведущая «Дома-2» уверена: экс-возлюбленная Ромашкова «нехороший пример взяла» для подражания, и в конечном итоге весь этот «гонор» выйдет ей боком.

Алеся Семеренко, по словам Ксении Бородиной, ничем хорошим на проекте не отметилась. Единственное, чем участница запомнилась зрителям, так это побеги на вечеринки, ради которых девушка перепрыгивала забор «как лань». В остальном же, модель «не лучший вариант», и водить с ней дружбу чревато последствиями.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:56

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