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Биофизик Перец Партенски: "Люди, переболевшие COVID-19, способны помочь в борьбе с пандемией"

Биофизик Перец Партенски считает, что люди, переболевшие COVID-19 являются очень важным ресурсом в борьбе с пандемией. Они способны ухаживать за больными и доставлять продовольствие и лекарства нуждающимся.

Перец Партенски уверен, люди, имеющие иммунитет к COVID-19 способны заботиться о больных с данным диагнозом. Однако необходимо помнить, что он не защищает от повторного инфицирования, но при этом организм человека способен быстро реагировать на вирус при заражении. После прохождения базовой подготовки люди, имеющие иммунитет, способны работать с инфицированными, заниматься с детьми медиков и быть волонтерами в больницах, помогать с доставкой нуждающимся продовольствия и препаратов.

Партенски полагает, что сейчас нужно позаботиться о поиске людей, переболевших инфекцией. При этом такой пациент самостоятельно решает, может ли присоединиться к «корпусу коронавируса». «Имея уникальные навыки, человек может ощутить свою ответственность по отношению к другим. Общество, в котором люди сознательно помогают друг другу, способно побороть любой недуг. Однако ответственность за принятие правильного решения – это личный выбор каждого», — сообщает биофизик в интервью РИА Новости. Он также добавил, данная идея не является новой и её можно применить в любом городе или стране. «Страны и города должны принимать во внимание опыт других и подстраивать полученные уроки по местные реалии», — подытожил учёный.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:55

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