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Археологам удалось разгадать загадку таинственных кругов в Польше

В Польше археологи обнаружили таинственные круги в Великопольском воеводстве, расположенном на западе страны. Оказалось, что это древние цитадели, которые ранее были не изучены учеными.

Археологам удалось разгадать загадку таинственных кругов в Польше


По словам Максима Мацкевича, возглавляющего археологическое исследование, некоторые из цитаделей были построены во времена железного века. Ученые организовали проведение магнитных измерений в воеводстве, а местность была изучена с помощью аэрофотосъемки.

Мацкевич отметил, что в данном регионе ранее археологи нашли сто крепостей, построенных в разные периоды. Поэтому они удивились, когда обнаружили десяток цитаделей, скрывающихся под землей. Если посмотреть на эти объекты с высоты, то они напоминают круги неизвестно происхождения. Как рассказывают старожилы воеводства, они еще помнят времена, как стояли стены крепости. Археологи обнаружили во время проведения под землей раскопок керамику, которая сохранилась еще со Средневековья. Древние элементы, найденные в цитаделях, указывают на то, что артефакты принадлежат к железному веку.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:44

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