Врач Владимир Зайцев назвал места с высоким риском заражения коронавирусом





Медик рекомендует соблюдать режим самоизоляции. Людям, которым разрешено работать, стоит соблюдать гигиену и носить маску. Аптеки являются местом сосредоточения возбудителя, попадающего в воздух при кашле, активном дыхании, чиханье. Если покупка лекарств неизбежна, стоит предварительно смазать нос противовирусной мазью, а после выхода из помещения обработать руки антисептиком.Магазины являются местом скопления людей. За продуктами стоит ходить с готовым списком, передвигаться быстро, держать дистанцию от других покупателей, выбирать уже расфасованные товары. При открывании пакетов категорически запрещено облизывать пальцы. Риск заражения есть при выносе отходов, выгуле собак, на автозаправочных станциях, передает «АиФ».