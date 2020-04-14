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«Отлично проводим время»: Микелла Абрамова рассказала о «карантинных» буднях с семьей

Микелла Абрамова рассказала поклонникам о «карантинных» буднях с семьей. По словам дочери Алсу, она и ее близкие отлично проводят время и совершенно не скучают.

Финалистка шоу «Голос. Дети» опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала о том, чем занимается в период самоизоляции. По признанию юной певицы, времени на скуку у нее попросту нет: дочь Алсу «много музицирует», учится, занимается спортом и иногда даже делает попытки осваивать кулинарное искусство.

Микелла Абрамова также наслаждается возможностью подольше побыть в кругу родных. Она, сестра Сафина и брат Рафаэль, а также родители отлично проводят время вместе и совсем не скучают на «карантинных» буднях. Однако, судя по вопросу, поставленному дочерью Алсу своим подписчикам, у семьи уже начали возникать проблемы с подбором фильмов для вечернего просмотра. Именно поэтому юная звезда обратилась за помощью к Instagram-аудитории.

Поклонники Микеллы Абрамовой тут же принялись наперебой рекомендовать ей «хорошее кино». По большей части фолловеры начинающей певицы советовали ей комедии и приключенческие фильмы, но были и такие, которые писали в комментариях к посту звезды «Голоса» о мультфильме «Красная шапочка», хорроре «Не стучите дважды» и классике советского кинематографа картине «Девчата».

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:38

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