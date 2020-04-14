Виктория Боня о шоу «Дом-2»: «Сплошной фарс и лицемерие»
Виктория Боня высказалась о происходящем на «Дом-2». Ведущая считает, что шоу превратилось в сплошной фарс и лицемерие.
С годами телестройка лишилась изюминки и стала скучной. Новые участники не хотят строить любовь, они приходят на проект ради пиара, высоких рейтингов и сохранения известности. Цель передачи героев давно перестала интересовать.
Знаменитость поддерживает отношения с бывшей участницей проекта Ольгой Бузовой. После ухода из шоу она смогла стать известной, успешной и богатой. Канал ТНТ пригласил звезду сниматься в сериале. Развод с Дмитрием Тарасовым пошел будущей певице на пользу, поскольку фанаты стали жалеть своего кумира.
Ранее Боня рассказала о состоянии обнуления.
С годами телестройка лишилась изюминки и стала скучной. Новые участники не хотят строить любовь, они приходят на проект ради пиара, высоких рейтингов и сохранения известности. Цель передачи героев давно перестала интересовать.
«Все извратилось, смотреть невозможно, так как везде одно лицемерие!» - сделала выводы Боня.
Знаменитость поддерживает отношения с бывшей участницей проекта Ольгой Бузовой. После ухода из шоу она смогла стать известной, успешной и богатой. Канал ТНТ пригласил звезду сниматься в сериале. Развод с Дмитрием Тарасовым пошел будущей певице на пользу, поскольку фанаты стали жалеть своего кумира.
Ранее Боня рассказала о состоянии обнуления.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:21