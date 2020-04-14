Анна Седокова о работе в «ВИА Гре»: «Константин Меладзе жестко нами манипулировал»
Анна Седокова поделилась с Ольгой Поляковой воспоминаниями о работе в группе «ВИА Гра». Оказалось, продюсер коллектива Константин Меладзе жестко манипулировал певицами. «Прямой эфир» прошел в Instagram.
Седокова с другими вокалистками коллектива находилась в состоянии «холодной войны». Они почти не общались и не созванивались. Артистка считает, что зарождавшуюся между ними дружбу на корню уничтожил Меладзе.
Певица считает, что сейчас Меладзе не так увлечен пиаром «ВИА Гры». Вероятно, причина кроется в Вере Брежневой. Супруга не хочет, чтобы продюсер много общался с новым составом.
Ранее Седокова рассказала о плюсах коронавирусного карантина.
Седокова с другими вокалистками коллектива находилась в состоянии «холодной войны». Они почти не общались и не созванивались. Артистка считает, что зарождавшуюся между ними дружбу на корню уничтожил Меладзе.
«Костя – манипулятор. Он ловко управлял нами, как артистками и женщинами. Каждая хотела стать его музой хотя бы на один день», - рассказала Седокова.
Певица считает, что сейчас Меладзе не так увлечен пиаром «ВИА Гры». Вероятно, причина кроется в Вере Брежневой. Супруга не хочет, чтобы продюсер много общался с новым составом.
Ранее Седокова рассказала о плюсах коронавирусного карантина.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:08