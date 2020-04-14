«Было весело»: Светлана Бондарчук опубликовала архивный снимок с 20-летней Кристиной Орбакайте

На опубликованном снимке присутствуют также другие знаменитости, среди которых можно заметить Владимира Преснякова-младшего и Антона Табакова. Дочь Примадонны запечатлена с кудрями до плеч, одетая в дубленку. В описании под снимком Светлана Бондарчук отметила, что он датируется еще первыми числами декабря 1991 года, когда знаменитые гости пришли посмотреть на их с Федором Бондарчуком маленького сына Сережу. Экс-супругу знаменитого режиссера в тот момент только выписали из роддома, и она очень рада была увидеть друзей. Модель назвала свою маленькую квартиру студией, поскольку там была спальня и комната для гостей, в которой иногда на ночь оставались 8 человек. Знаменитость сейчас не понимает, как все они там помещались, однако вспоминает, что это были веселые времена.Также Светлана Бондарчук поделилась, что была в тот момент полностью счастливой. Сначала она не понимала еще, что означает быть мамой, однако заметила кардинальные изменения в своей жизни с рождением ребенка. Модель добавила, что после посиделок в квартире все гости ушли в ресторан, а она одна осталась дома с сыном. Экс-супруга режиссера считает этот момент потрясающим и удивительным жизненным опытом и лучшим из всего, что было в жизни и есть до этого времени.