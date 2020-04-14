Никита Джигурда подал в суд на предпринимателя, предложившего ему подраться с двойниками Сталина и Ленина





Никита Джигурда решил подать иск в суд города Твери с требованием выплатить ему обещанный гонорар. В заявлении указано, что из-за невыполнения ответчиком договорных обязанностей ему был нанесён имущественный вред. Актёр утверждает, ответчик пригласил его принять участие в съёмке рекламы белорусского казино. В сценарии было указано, что в ходе действия ему необходимо было устроить импровизированную драку с двойниками исторических личностей, среди которых был Ленин, Брежнев и Сталин.Знаменитость отмечает, в договоре прописано, что потасовка будет сниматься на профессиональные камеры и нести элементы искусной игры. Но заказчик решил изменить сценарий и сообщил о съёмке камерами наблюдения, установленными по периметру зала. Данное решение он мотивировал приближением к реальному действию. Однако позже стало известно о намерении предпринимателя оклеветать знаменитость, слив в Сеть драку, как реальную. Об изменениях в сценарии Джигурде сообщили после возвращения с отпуска в Греции. Артист сообщил об отказе от съёмок. А потом последовали судебные разбирательства. Сперва коммерсант хотел отсудить у звезды 200 тысяч рублей, которые Джигурда получил в качестве аванса, однако дело было проиграно. Затем сам актёр решил обратиться в суд и потребовать 7 тысяч евро, обещанные ему. Знаменитость не признаёт своей вины в том, что съёмки рекламы были сорваны.