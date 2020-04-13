Названы автомобили, на которые россияне в марте потратили больше всего денег





На продажах кроссоверов японский бренд заработал в РФ почти 11 миллиардов рублей, продав более 5 тысяч Toyota RAV4. Автомобиль представлен на российском рынке с объемом двигателей на 2 и 2,5 литра, которые генерируют 150 и 200 «лошадок».Вторую позицию в рейтинге продаж заняло авто Hyundai Creta. За компактный кроссовер производитель выручил в России 9,5 миллиардов рублей. В марте эту модель приобрели свыше 8 тысяч россиян. Hyundai Creta предлагается с бензиновым силовым агрегатом на 2 и 1,6 литра, который выдает 149 и 123 л. с.Тройку лидеров замкнул автомобиль Kia Rio, на покупку которого россияне потратили в марте 9 миллиардов рублей. Дилеры реализовали более 9600 тысяч седанов и хэтчбеков. На четвертом месте разместился Volkswagen Tiguan, а на пятом – отечественная Lada Vesta.