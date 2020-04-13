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Названы автомобили, на которые россияне в марте потратили больше всего денег

Согласно статистическим данным, в марте россияне потратили на приобретение новых автомобилей 247 миллиардов рублей. Как сообщает «Автостат-Инфо», лидирует по продажам за прошлый месяц модель Toyota RAV4.
Названы автомобили, на которые россияне в марте потратили больше всего денег

На продажах кроссоверов японский бренд заработал в РФ почти 11 миллиардов рублей, продав более 5 тысяч Toyota RAV4. Автомобиль представлен на российском рынке с объемом двигателей на 2 и 2,5 литра, которые генерируют 150 и 200 «лошадок».

Вторую позицию в рейтинге продаж заняло авто Hyundai Creta. За компактный кроссовер производитель выручил в России 9,5 миллиардов рублей. В марте эту модель приобрели свыше 8 тысяч россиян. Hyundai Creta предлагается с бензиновым силовым агрегатом на 2 и 1,6 литра, который выдает 149 и 123 л. с.

Тройку лидеров замкнул автомобиль Kia Rio, на покупку которого россияне потратили в марте 9 миллиардов рублей. Дилеры реализовали более 9600 тысяч седанов и хэтчбеков. На четвертом месте разместился Volkswagen Tiguan, а на пятом – отечественная Lada Vesta.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:53

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