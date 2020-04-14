Ученые: Коронавирус может вызвать развитие менингита





По информации Немецкого общества неврологии, коронавирус вызвал заболевание менингитом у 24-летнего пациента из Японии. У молодого человека наблюдалась усталость, головная боль, тошнота и лихорадка. Медики сначала диагностировали у пациента грипп и назначили соответствующее лечение, изолировав мужчину от родных. В процессе транспортирования у него случились эпилептические припадки. В медучреждении обнаружили выраженную ригидность затылочных мышц, являющуюся главным признаком менингита. Диагноз подтвердился с помощью МРТ, а с использованием компьютерной томографии медики установили наличие вирусной пневмонии.Специалисты рассказали, что у некоторых инфицированных коронавирусом пациентов присутствовали неврологические симптомы, поэтому медики рекомендуют людям, ощущающим головокружения, головную боль, расстройства вкуса и обоняния немедленно обращаться к доктору.