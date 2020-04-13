Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала импровизированный мастер-класс со стулом

Соня Евдокименко, находясь на самоизоляции, захотела привлечь своих поклонников к выполнению физических упражнений. Для этого она записала небольшой мастер-класс и показала, как можно поддерживать форму во время карантина. На видео внучка Софии Ротару предстала в комплекте из обтягивающих розовых лосин и розового топа. «Спортивным залом» ей послужила лоджия, залитая солнечным светом, а для удобства она использовала стул. Во время выполнения упражнений певица опиралась на него, чтобы не упасть.Артистка является обладательницей стройной фигуры. Кроме того, она упорно работает над сохранением своих внешних данных. Судя по видеоролику, модель любит заниматься в спортзале, а работа над собой ей приносит удовольствие. Поклонники поблагодарили её за импровизированный мастер-класс и отметили, что с удовольствием будут заниматься по нему. Стоит отметить, София Евдокименко не планирует в будущем связывать свою жизнь с модельной карьерой, ей также не хочется становится профессиональной певицей, несмотря на то, что она обладает определёнными базовыми способностями, задатками и даже небольшим опытом. Ей хочется стать профессиональным дизайнером, и на данный момент артистка получает соответствующее образование в США.