Nokia готовит смартфон с пятью мощными камерами на 108 Мп





По информации издания, разработчики оснастят новинку Penta-камерой, как у версии 9 PureView, но у нее не будет технологии Light. Главный датчик камеры будет на 64 мегапикселя, а широкоугольный сенсор – на 108 мегапикселей. Три остальных элемента основной камеры получат датчик глубины, макро-модуль и телеобъектив.Nokia 9.3 PureView будет работать на чипе Snapdragon 865 с операционной системой Android. Новый гаджет бренда сможет похвастаться поддержкой 5G-сетей. Официальная презентация гаджета запланирована на август-сентябрь 2020 года.