Учёные: COVID-19 может атаковать иммунную систему, как ВИЧ





Данные международных исследователей о том, что коронавирус атакует иммунную систему человека, совпали с наблюдением практикующих врачей, которые работали с инфицированными пациентами. COVID-19 также вызывает повреждения, аналогичные тем, что выявляются у больных ВИЧ. Это открытие нашло подтверждение и у патологоанатомов, обнаруживших при вскрытии 20 пациентов, что у всех иммунная система была практически полностью разрушена.Ученые подытожили результаты исследования: Т-лимфоциты подверглись нападению COVID-19, то есть гены коронавирусной инфекции проникли в организм человека и отключили все защитные функции.