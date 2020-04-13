АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Учёные: COVID-19 может атаковать иммунную систему, как ВИЧ

Учёные из Китая и США обнаружили, что вирус, вызывающий COVID-19, может атаковать иммунную систему, как ВИЧ. О том, что коронавирусная инфекция может разрушить Т-клетки, защищающие организм человека от «вредных захватчиков», пишет издание South China Morning Post.
Учёные: COVID-19 может атаковать иммунную систему, как ВИЧ

Данные международных исследователей о том, что коронавирус атакует иммунную систему человека, совпали с наблюдением практикующих врачей, которые работали с инфицированными пациентами. COVID-19 также вызывает повреждения, аналогичные тем, что выявляются у больных ВИЧ. Это открытие нашло подтверждение и у патологоанатомов, обнаруживших при вскрытии 20 пациентов, что у всех иммунная система была практически полностью разрушена.

Ученые подытожили результаты исследования: Т-лимфоциты подверглись нападению COVID-19, то есть гены коронавирусной инфекции проникли в организм человека и отключили все защитные функции.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы автомобили, на которые россияне в марте потратили больше всего…
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала импровизированный мастер-класс со…
Nokia готовит смартфон с пятью мощными камерами на 108…
Учёные: COVID-19 может атаковать иммунную систему, как…
Роспотребнадзор: Мед, лимоны и чеснок не помогут при профилактике…
Продюсеры сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о процессе съемок…
The National Interest: С силой российского истребителя Су-57 нужно…
Певица Жасмин "подарила" детям…
В Башкирии будут судить оставившую 2-летнего ребёнка на морозе…
Ирена Понарошку скрывала две недели факт возвращения в Россию из…
Настасья Самбурская показала фото с «беременным»…
В Израиле в библейском городе царя Давида нашли статуэтки возрастом 3300…
«Некоторые подруги меня осуждают»: Виктория Боня любит заниматься домашними…
Учёные из Бразилии показали под микроскопом процесс заражения коронавирусом здоровой…
Бюджетный смартфон Lenovo A7 получил аккумулятор на 4000…
Экс-супруг Успенской Виктор Шумилович: «Интим у нас был за ширмой в однушке, где жила…
Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российской СВЛК…
Дана Борисова случайно показала обнаженную грудь на снимке для челленджа с…
Старый Xiaomi Mi 6 получил поддержку Windows…
В Китае объяснили страх США перед ЗРК…
Раиса Рязанова о поведении Павла Прилучного: «Кардинально менялся при разговоре по…
Компания Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан…
Илона Броневицкая ради полной самоизоляции закупила 21 тонну гречки и 30 кг…
Компания Apple планирует выпуск iPhone 12 с альтернативным…
Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова рассказала об улучшении состояния…
Fiat готовит преемника Freemont, Tipo и…
Раиса Рязанова впервые после смерти сына прервала…
В Сети высмеяли странное поведение польского истребителя…
Просмотреть все новости