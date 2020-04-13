Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 оснастят селфи-камерой с оптической стабилизацией





Согласно инсайдерской информации, в серию Galaxy S21 войдет несколько моделей, имеющих разный размер дисплеев и различную конфигурацию камер. Компания-разработчик анализирует допустимость применения в гаджетах нового поколения фронтальной камеры, которая будет расположена сразу за дисплеем, что поможет избежать выреза или отверстия в экране. В данное время появилась информация об оборудовании будущих флагманских аппаратов фронтальными камерами, обладающими системой оптической стабилизации изображения. Компания Samsung проводит тестирование прототипов Galaxy S21, один из которых, возможно, обладает 48-мегапиксельной селфи-камерой на основе 1/2-дюймового сенсора, а другой - 12-мегапиксельной с 1/2,55-дюймовым датчиком с технологией OIS.В данное время не известно, какой именно прототип будет использован для коммерческого выпуска будущего поколения смартфонов. Анонсирование новых устройств Galaxy S21 произойдет не ранее, чем в первом квартале 2021 года.