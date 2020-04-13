Роспотребнадзор: Мед, лимоны и чеснок не помогут при профилактике COVID-19





В Роспотребнадзоре напомнили, что мед, чеснок и цитрусовые продукты можно использовать как жаропонижающие средства. Кроме этого, они укрепляют иммунитет, но для профилактики как респираторных инфекций, так и коронавируса, они не подойдут.Эффективными методами защиты от COVID-19 является тщательное соблюдение правил гигиены рук, социальная дистанция и дезинфицирование поверхностей. Для профилактики вируса Роспотребнадзор советует приобрести антисептик, в котором содержание спирта составляет не менее 60%.