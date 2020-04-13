The National Interest: С силой российского истребителя Су-57 нужно считаться





Как отметил Дэвид Акс, обозреватель американского издания, Су-57 способен истребить вражеские радары и при этом, благодаря своим характеристикам оказать поддержку другим воздушным суднам. Поэтому «воздушному снайперу» не составит труда воспользоваться критической уязвимостью американской армии. Эксперты считают, что разработка российского истребителя пятого поколения привела к тому, что впервые за много лет силы РФ и США на «игровом поле авиации» равны.Презентация Су-57 прошла семь лет назад, но даже то ограниченное количество истребителей, которое есть у российской армии, является силой, с которой считаться просто необходимо. Эксперты издания считают, что «воздушный снайпер» могут вооружить как противорадиолокационной ракетой Х-58, так и оружием класса воздух-воздух Р-37. Эти мощные виды способны поразить цели, расположенные в 120 милях. Для сравнения, американские самолеты не способны нести такие тяжелые ракеты, как Су-57.Дэвид Акс подытожил, что российский истребитель благодаря своему мощному вооружению и выдающимся техническим характеристикам может превысить баланс в воздушной пространстве. Запад успокаивает только тот факт, что на вооружении у РФ небольшое количество Су-57 на данный момент.