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Ученые из Томска разработали прибор, передающий ощущения ударов, жжения и боль

Сотрудники Томского государственного университета разработали прибор, позволяющий ощущать боль, жжение и щекотку. Новое устройство можно будет использовать в процессе онлайн-игр.


В данное время радиофизики занимаются доработкой устройства для доступности ощущения иллюзии движения, словно укусил комар или рисуют на теле. Ученые на основе белорусской технологии TeslaSuit применяют в своем устройстве электростимуляцию, однако действие прибора осуществляется не на мышцы, устающие от длинного воздействия, а лишь на человеческую кожу. Исследователи поделились, что область влияния на коже нужно выбирать индивидуально, так как люди обладают разной электрокожной сопротивляемостью. Во время прикосновения к предмету в голове сохраняется образ воздействия, после чего происходит обработка сигнала и сравнение его с имеющимися, достраивая ощущения до тактильных.

Разработка проекта была поддержана программой «УМНИК» Фонда содействия инновациям, который выделил на его финансирование 500 тысяч рублей. После окончания карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, создатели планируют начать испытания на волонтерах.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:00

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