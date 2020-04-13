Певица Жасмин "подарила" детям тигра
Российская певица Жасмин, развлекая семью на карантине, "подарила" детям тигра. Соответствующий пост исполнительница выложила в своём Instagram-аккаунте.
Жасмин опубликовала серию фотографий из дома, на которых её дети позируют с огромным тигром. Певица прокомментировала, что 8-летняя Маргарита и 3-летний Мирон давно просили завести котёнка. Это свершилось, звезда познакомила фанатов с добрым Полосатиком, который приучен к лотку, а также ловит мышей и воров. Фолловеры стали переживать за жизнь рябят, но знаменитость их успокоила, что тигра нарисовал телефон при помощи технологии дополненной реальности, а вот завести настоящего хищника она бы никогда не решилась.
Поклонники отметили, что тигр очень красивый и от настоящего хищника невозможно отличить, а также посоветовали завести живого котёнка, вот только по габаритам гораздо меньшего, чтобы "его объёмы не соответствовали размерам дома".
Ранее поп-звезда Жасмин призналась, что переболела коронавирусной инфекцией. По словам артистки, болезнь затронула и её сына Мирона.
Жасмин опубликовала серию фотографий из дома, на которых её дети позируют с огромным тигром. Певица прокомментировала, что 8-летняя Маргарита и 3-летний Мирон давно просили завести котёнка. Это свершилось, звезда познакомила фанатов с добрым Полосатиком, который приучен к лотку, а также ловит мышей и воров. Фолловеры стали переживать за жизнь рябят, но знаменитость их успокоила, что тигра нарисовал телефон при помощи технологии дополненной реальности, а вот завести настоящего хищника она бы никогда не решилась.
Поклонники отметили, что тигр очень красивый и от настоящего хищника невозможно отличить, а также посоветовали завести живого котёнка, вот только по габаритам гораздо меньшего, чтобы "его объёмы не соответствовали размерам дома".
Ранее поп-звезда Жасмин призналась, что переболела коронавирусной инфекцией. По словам артистки, болезнь затронула и её сына Мирона.