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Певица Жасмин "подарила" детям тигра

Российская певица Жасмин, развлекая семью на карантине, "подарила" детям тигра. Соответствующий пост исполнительница выложила в своём Instagram-аккаунте.
Певица Жасмин "подарила" детям тигра

Жасмин опубликовала серию фотографий из дома, на которых её дети позируют с огромным тигром. Певица прокомментировала, что 8-летняя Маргарита и 3-летний Мирон давно просили завести котёнка. Это свершилось, звезда познакомила фанатов с добрым Полосатиком, который приучен к лотку, а также ловит мышей и воров. Фолловеры стали переживать за жизнь рябят, но знаменитость их успокоила, что тигра нарисовал телефон при помощи технологии дополненной реальности, а вот завести настоящего хищника она бы никогда не решилась.

Поклонники отметили, что тигр очень красивый и от настоящего хищника невозможно отличить, а также посоветовали завести живого котёнка, вот только по габаритам гораздо меньшего, чтобы "его объёмы не соответствовали размерам дома".

Ранее поп-звезда Жасмин призналась, что переболела коронавирусной инфекцией. По словам артистки, болезнь затронула и её сына Мирона.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:55

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