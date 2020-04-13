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В Израиле в библейском городе царя Давида нашли статуэтки возрастом 3300 лет

Археологи из Университета Маккуори нашли в Израиле древние статуэтки, которым приблизительно 3300 лет. Артефакты обнаружили в библейском городе царя Давида, который называется Хирбет-эль-Раи.
В Израиле в библейском городе царя Давида нашли статуэтки возрастом 3300 лет

Среди находок была редкая статуэтка бога Ваала, несколько печатей, бронзовая фигурка теленка и глиняная филистимская посуда, произведенная в XII веке до нашей эры. По словам археологов, артефакты можно отнести к ханаанскому периоду, когда был основан древний город. Также этими вещами могли пользоваться филистямляны и люди, жившие в период образования царства Иудейского.

В процессе проведения раскопок исследователи сделали выводы, что библейский город подвергался сильному пожару. Об этом говорят обожженные древесина и кирпичи, а также керамические сосуды, поврежденные огнем. В древних повествованиях была информация о том, что населенный пункт подвергался нападению амалекитян. В книге Самуила город, который назывался Циклаг, был передан царю Давиду, убившему великого Голиафа.

Археологи на протяжении веков не могли назвать точного местонахождения этого города. Под подозрением исследователей были 12 мест, где гипотетически мог быть библейский населенный пункт. В 2018 году исследователи пришли к выводам, что Циклаг – это и есть Хирбет эль-Раи. Проведенные раскопки только подтвердили мнение, что это город царя Давида.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:25

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