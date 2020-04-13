Продюсеры сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о процессе съемок картины





Специально для съемок сериала в течение 4-х месяцев на 6 тысячах квадратных метров построили настоящую деревню в Северном Урале, напоминающую существующие в 30-х годах прошлого столетия. Причем соорудили ее из досок, а не из бревен, поскольку в те времена за использование бревен грозил расстрел. Однако не все явления природы естественно вписывались в сюжет фильма. К примеру, шторм на речке разрушил декорации причала, поэтому пришлось корректировать детали в процессе. Продюсеры стремились сохранить максимальную историческую достоверность картины, поэтому тщательно продумывали все мельчайшие детали, даже узоры на одежде. Создатели фильма поделились, что пользовались услугами консультантов по быту, костюмам и историческим событиям, чтобы декорации соответствовали определенному историческому периоду. На татарских домах были нарисованы солярные знаки, а с консультантами согласовывали даже узор на платке у Зулейхи. В съемках сериала принимали участие и непрофессиональные актеры из числа жителей Татарстана.Продюсеры отметили потрясающий состав актеров, не проявляющих «звездной болезни». Чулпан Хаматова, исполнившая роль Зулейхи, заботилась о детях, принимающих участие в процессе съемок. Примечательно, что сериал планировали выпустить еще в конце 2019 года, однако долгое время занял монтаж картины, который проводился 8 раз.