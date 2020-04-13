АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Ирена Понарошку скрывала две недели факт возвращения в Россию из Тайланда

Недавно Ирена Понарошку решила рассказать своим подписчикам, что уже две недели находится в России после поездки в Тайланд. Телеведущая отметила, что намерено не привлекала внимание к своему возвращению, чтобы не оказаться в Коммунарке.

Ирена Понарошку решила «перезимовать» в Таиланде, однако своё возращение на Родину не захотела освещать в микроблоге в Instagram. Журналистка отметила, у неё получилось вернуться домой ещё до вспышки COVID-19 на территории России. По словам телеведущей, ей пришлось скрыть информацию о возвращении, однако это не помешало соблюдать режим самоизоляции после приезда.
«Друзья, прибывшие в Россию раньше нас, вынуждены были проходить карантин и сдавать тесты на обнаружение коронавируса. В итоге с якобы положительными результатами их отправили в Коммунарку. И это несмотря на то, что в дальнейшем у них выявили отрицательные тесты. У меня не было желания повторять всё это, из-за этого я приняла решение никого не оповещать о возвращении с целью отсутствия лишнего внимания медиков к нам», — сообщила блогер.

Она также добавила, пандемия никак не повлияла на её планы. Обратно в РФ Понарошку вернулась по билетам, приобретённым ещё летом 2019 года. Ежегодно она предпочитает улетать в тёплые края, чтобы наслаждаться солнечными днями и экзотикой. Дети телеведущей - Серафим и Теодор - уже привыкли к перелётам и частым сменам места жительства. У Серафима есть дистанционная школьная программа, поэтому он также продолжает учиться во время переездов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы автомобили, на которые россияне в марте потратили больше всего…
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала импровизированный мастер-класс со…
Nokia готовит смартфон с пятью мощными камерами на 108…
Учёные: COVID-19 может атаковать иммунную систему, как…
Роспотребнадзор: Мед, лимоны и чеснок не помогут при профилактике…
Продюсеры сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о процессе съемок…
The National Interest: С силой российского истребителя Су-57 нужно…
Певица Жасмин "подарила" детям…
В Башкирии будут судить оставившую 2-летнего ребёнка на морозе…
Ирена Понарошку скрывала две недели факт возвращения в Россию из…
Настасья Самбурская показала фото с «беременным»…
В Израиле в библейском городе царя Давида нашли статуэтки возрастом 3300…
«Некоторые подруги меня осуждают»: Виктория Боня любит заниматься домашними…
Учёные из Бразилии показали под микроскопом процесс заражения коронавирусом здоровой…
Бюджетный смартфон Lenovo A7 получил аккумулятор на 4000…
Экс-супруг Успенской Виктор Шумилович: «Интим у нас был за ширмой в однушке, где жила…
Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российской СВЛК…
Дана Борисова случайно показала обнаженную грудь на снимке для челленджа с…
Старый Xiaomi Mi 6 получил поддержку Windows…
В Китае объяснили страх США перед ЗРК…
Раиса Рязанова о поведении Павла Прилучного: «Кардинально менялся при разговоре по…
Компания Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан…
Илона Броневицкая ради полной самоизоляции закупила 21 тонну гречки и 30 кг…
Компания Apple планирует выпуск iPhone 12 с альтернативным…
Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова рассказала об улучшении состояния…
Fiat готовит преемника Freemont, Tipo и…
Раиса Рязанова впервые после смерти сына прервала…
В Сети высмеяли странное поведение польского истребителя…
Просмотреть все новости