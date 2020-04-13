Ирена Понарошку скрывала две недели факт возвращения в Россию из Тайланда

«Друзья, прибывшие в Россию раньше нас, вынуждены были проходить карантин и сдавать тесты на обнаружение коронавируса. В итоге с якобы положительными результатами их отправили в Коммунарку. И это несмотря на то, что в дальнейшем у них выявили отрицательные тесты. У меня не было желания повторять всё это, из-за этого я приняла решение никого не оповещать о возвращении с целью отсутствия лишнего внимания медиков к нам», — сообщила блогер.

Ирена Понарошку решила «перезимовать» в Таиланде, однако своё возращение на Родину не захотела освещать в микроблоге в Instagram. Журналистка отметила, у неё получилось вернуться домой ещё до вспышки COVID-19 на территории России. По словам телеведущей, ей пришлось скрыть информацию о возвращении, однако это не помешало соблюдать режим самоизоляции после приезда.Она также добавила, пандемия никак не повлияла на её планы. Обратно в РФ Понарошку вернулась по билетам, приобретённым ещё летом 2019 года. Ежегодно она предпочитает улетать в тёплые края, чтобы наслаждаться солнечными днями и экзотикой. Дети телеведущей - Серафим и Теодор - уже привыкли к перелётам и частым сменам места жительства. У Серафима есть дистанционная школьная программа, поэтому он также продолжает учиться во время переездов.