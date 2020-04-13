Настасья Самбурская показала фото с «беременным» животом
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская показала в сторис в Instagram фото с «беременным» животом. Актриса написала, что это для тех пользователей, которые пропустили ее «интересное положение».
Кроме этого, Настасья Самбурская намекнула, что к ее животу фотошоп не имеет отношения, написав «стены не плывут». Многие фолловеры не поверили в эту новость, так как знают любовь знаменитости к розыгрышам. Буквально за несколько часов до публикации сторис артистка поздравила подписчиков с Днем космонавтики и показала семейной фото с мужем и сыном.
Поклонники считают, что Настасья Самбурская продолжает таким образом публичные обвинения в адрес актрисы Агаты Муцениеце. Видимо, звезда «Универа» решила на своем примере показать, что фанаты могут поверить во что угодно, если это говорит знаменитость. Ранее Настасья Самбурская обвинила супругу Павла Прилучного в пиаре на разводе. По мнению артистки, ее коллеги использует историю о ее избиении мужем ради хайпа.
Пока Агата Муцениеце никак не реагирует на выпады Настасьи Самбурской. Супруга Павла Прилучного только недавно восстановила связь, так как была без телефона.
Кроме этого, Настасья Самбурская намекнула, что к ее животу фотошоп не имеет отношения, написав «стены не плывут». Многие фолловеры не поверили в эту новость, так как знают любовь знаменитости к розыгрышам. Буквально за несколько часов до публикации сторис артистка поздравила подписчиков с Днем космонавтики и показала семейной фото с мужем и сыном.
Поклонники считают, что Настасья Самбурская продолжает таким образом публичные обвинения в адрес актрисы Агаты Муцениеце. Видимо, звезда «Универа» решила на своем примере показать, что фанаты могут поверить во что угодно, если это говорит знаменитость. Ранее Настасья Самбурская обвинила супругу Павла Прилучного в пиаре на разводе. По мнению артистки, ее коллеги использует историю о ее избиении мужем ради хайпа.
Пока Агата Муцениеце никак не реагирует на выпады Настасьи Самбурской. Супруга Павла Прилучного только недавно восстановила связь, так как была без телефона.