Настасья Самбурская показала фото с «беременным» животом





Кроме этого, Настасья Самбурская намекнула, что к ее животу фотошоп не имеет отношения, написав «стены не плывут». Многие фолловеры не поверили в эту новость, так как знают любовь знаменитости к розыгрышам. Буквально за несколько часов до публикации сторис артистка поздравила подписчиков с Днем космонавтики и показала семейной фото с мужем и сыном.Поклонники считают, что Настасья Самбурская продолжает таким образом публичные обвинения в адрес актрисы Агаты Муцениеце. Видимо, звезда «Универа» решила на своем примере показать, что фанаты могут поверить во что угодно, если это говорит знаменитость. Ранее Настасья Самбурская обвинила супругу Павла Прилучного в пиаре на разводе. По мнению артистки, ее коллеги использует историю о ее избиении мужем ради хайпа.Пока Агата Муцениеце никак не реагирует на выпады Настасьи Самбурской. Супруга Павла Прилучного только недавно восстановила связь, так как была без телефона.