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Настасья Самбурская показала фото с «беременным» животом

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская показала в сторис в Instagram фото с «беременным» животом. Актриса написала, что это для тех пользователей, которые пропустили ее «интересное положение».
Настасья Самбурская показала фото с «беременным» животом

Кроме этого, Настасья Самбурская намекнула, что к ее животу фотошоп не имеет отношения, написав «стены не плывут». Многие фолловеры не поверили в эту новость, так как знают любовь знаменитости к розыгрышам. Буквально за несколько часов до публикации сторис артистка поздравила подписчиков с Днем космонавтики и показала семейной фото с мужем и сыном.

Поклонники считают, что Настасья Самбурская продолжает таким образом публичные обвинения в адрес актрисы Агаты Муцениеце. Видимо, звезда «Универа» решила на своем примере показать, что фанаты могут поверить во что угодно, если это говорит знаменитость. Ранее Настасья Самбурская обвинила супругу Павла Прилучного в пиаре на разводе. По мнению артистки, ее коллеги использует историю о ее избиении мужем ради хайпа.

Пока Агата Муцениеце никак не реагирует на выпады Настасьи Самбурской. Супруга Павла Прилучного только недавно восстановила связь, так как была без телефона.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:32

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