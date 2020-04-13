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«Некоторые подруги меня осуждают»: Виктория Боня любит заниматься домашними делами

Российская ведущая Виктория Боня признается фанатам, что любит заниматься домашними делами. Более того, светская львица не видит ничего зазорного в том, чтобы приготовить еду или привести в порядок вещи восьмилетней дочери.

«Некоторые подруги меня осуждают»: Виктория Боня любит заниматься домашними делами

40-летняя Виктория Боня – медийная личность, она часто ездит по командировкам, принимает участие в фестивалях, а также любит путешествовать. А вот когда экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита возвращается в Англию, то целиком и полностью посвящает себя дочери Анджелине, всё остальное это уже второстепенные вопросы.

Экс-участница «Дом-2» рассказала, как проходят её дни в Лондоне. Боня просыпается около 7 утра, готовит завтрак и будит наследницу, после чего без опозданий отводит дочь Анджелину в школу. Как отмечает модель, с возрастом она полюбила домашние дела. Пока дочь учится, звёздная мама готовит обед, после школы отводит Анджелину на гимнастику, а вечером помогает наследнице с уроками.

Виктория Боня говорит, что многие подруги её осуждают и советуют нанять домработницу, но модели домашние дела не в тягость, а наоборот, она с удовольствием уделяет внимание дочери и занимается хозяйством. Знаменитость призналась в своём Instagram-аккаунте, что дети – это самое большое счастье в жизни.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:18

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