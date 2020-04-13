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Экс-супруг Успенской Виктор Шумилович: «Интим у нас был за ширмой в однушке, где жила бабушка»

Музыкант Виктор Шумилович вспомнил о том, какая у него была семейная жизнь с королевой шансона Любовью Успенской. Экс-супруг рассказал, что интим у молодой пары был за ширмой, а жили они в однокомнатной квартире вместе с бабушкой будущей звезды.
Экс-супруг Успенской Виктор Шумилович: «Интим у нас был за ширмой в однушке, где жила бабушка»

С музыкантом Любовь Успенская познакомилась, когда ей было 18 лет. Впервые Виктор Шумилович увидел певицу на сцене и был сражен ее оригинальным сценическим образом. Он влюбился в артистку с первого взгляда, а вскоре после первой встречи сделал ей предложение. Свадьбу сыграли в столице Украины, после чего молодые стали жить с бабушкой Любови Залмановны. Семья жила не богато, а уединялась пара только за ширмой.

Через некоторое время Любовь Успенская узнала о том, что ждет ребенка. Музыкант был счастлив, так как они оба мечтали о детях. Виктор Шумилович исполнял все капризы беременной супруги. В больнице им сообщили, что певица ждет двойню. Когда у Любови Залмановны был седьмой месяц беременности, она упала и ударилась животом. Травма оказалась настолько серьезной, что врачи приняли решение вызывать преждевременные роды. Первый ребенок умер вскоре после того, как появился на свет. После того, как роды закончились, врачи уговорили королеву шансона подписать отказ на второго малыша, так как у него нет шансов выжить. Артистка согласилась на это, но ее экс-супруг надеется, что близнец чудом остался жив. Виктор Шумилович вспомнил, что бывшая жена рассказывала ему, как видела детей в барокамере и один из них жил.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:57

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