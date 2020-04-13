Дана Борисова случайно показала обнаженную грудь на снимке для челленджа с подушкой





Дана Борисова старается не отставать от модных трендов в социальных сетях, поэтому решила принять участие в набирающем популярность челлендже. По его условиям телеведущей нужно было сделать из подушки платье и показать своим подписчикам. Дана Борисова позировала в неудачном ракурсе, из-за чего попала в довольно неловкую ситуацию. Внимательные поклонники заметили отсутствие под импровизированным нарядом одежды, из которой присутствовали одни только колготки. Кроме того, платье-подушка слегка прикрывало грудь и в определенный момент обнажило ее наиболее пикантную часть. Примечательно, что другие отечественные артисты, принявшие участие в этом челлендже, а именно Нюша и Мария Погребняк, продемонстрировали более изящные наряды из подушек.В данное время в челлендже принимает участие много пользователей соцсетей, которые публикуют свои снимки под хештегом «Платьеподушка».