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Учёные из Бразилии показали под микроскопом процесс заражения коронавирусом здоровой клетки

Учёные из Бразилии во время исследования процесса заражения коронавирусной инфекцией здоровой клетки использовали мощный электронный микроскоп, благодаря этому получилось сделать уникальные фото. Об этом сообщает Planet Today.

Учёные представили серию фотографий, на которых можно обнаружить процесс заражения COVID-19 здоровой клетки. В Бразильском исследовательском учреждении Fiocruz заявили об использовании во время эксперимента клетки, полученной от африканской зеленой мартышки. Один из самых важных снимков, который удалось сделать в ходе исследования, показывает момент проникновения коронавируса в клетку. Фотография демонстрирует несколько частиц вируса, стремящихся инфицировать цитоплазму клетки, где хранится ДНК-материал.

Другое фото показывает результат заражения клетки вирусом. Темные пятна на снимках указывают на месторасположение вируса SARS-COV-2. Стоит отметить, что на данный момент НИИ по всему миру проводят исследования COVID-19 с целью выяснения способа борьбы с ним. Так как он является ещё до конца неизученным, учёные нуждаются в большом количестве различной информации о нём. В дальнейшем специалисты планируют приступить к разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее человечество ещё не сталкивалось с таким типом коронавируса. Международный комитет по таксономии вирусов обозначил его как SARS-CoV-2, что переводится как тяжелый острый респираторный синдром коронавируса 2.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:11

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