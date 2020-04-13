Японские ученые рассказали о пользе зеленого чая





Специалисты утверждают, что с пищевой аллергией отлично справляется зеленый чай. Этот горячий напиток богат на антиоксиданты, которые необходимы для нормального функционирования иммунной системы. Кроме этого, чай может уберечь организм от неблагоприятных реакций на различные продукты-аллергены.Важно, чтобы этот продукт употребляли только свежим. Как рассказали эксперты, в листьях зеленого чая уровень антиоксидантов за шесть месяцев хранения может снизиться на 51%. В этом напитке содержится вещество, которое способно нейтрализовать фермент, способствующий появлению раковых клеток. Также ученые рассказали, что в зеленом чае присутствуют бактерии, которые борются с воспалительными процессами. Горячий ароматный напиток приводит к снижению кровяного давления и нормализует вес человека.