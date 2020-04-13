АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Японские ученые рассказали о пользе зеленого чая

После проведения многочисленных исследований японские ученые рассказали о пользе употребления зеленого чая. Однако этот напиток пойдет на пользу, если он будет свежим и правильно заваренным.
Японские ученые рассказали о пользе зеленого чая

Специалисты утверждают, что с пищевой аллергией отлично справляется зеленый чай. Этот горячий напиток богат на антиоксиданты, которые необходимы для нормального функционирования иммунной системы. Кроме этого, чай может уберечь организм от неблагоприятных реакций на различные продукты-аллергены.

Важно, чтобы этот продукт употребляли только свежим. Как рассказали эксперты, в листьях зеленого чая уровень антиоксидантов за шесть месяцев хранения может снизиться на 51%. В этом напитке содержится вещество, которое способно нейтрализовать фермент, способствующий появлению раковых клеток. Также ученые рассказали, что в зеленом чае присутствуют бактерии, которые борются с воспалительными процессами. Горячий ароматный напиток приводит к снижению кровяного давления и нормализует вес человека.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия о предстоящем разводе: «Юлиан хочет ребенка, а я не могу…
Японские ученые рассказали о пользе зеленого…
Названы автомобили, на которые россияне в марте потратили больше всего…
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала импровизированный мастер-класс со…
Nokia готовит смартфон с пятью мощными камерами на 108…
Учёные: COVID-19 может атаковать иммунную систему, как…
Роспотребнадзор: Мед, лимоны и чеснок не помогут при профилактике…
Продюсеры сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о процессе съемок…
The National Interest: С силой российского истребителя Су-57 нужно…
Певица Жасмин "подарила" детям…
В Башкирии будут судить оставившую 2-летнего ребёнка на морозе…
Ирена Понарошку скрывала две недели факт возвращения в Россию из…
Настасья Самбурская показала фото с «беременным»…
В Израиле в библейском городе царя Давида нашли статуэтки возрастом 3300…
«Некоторые подруги меня осуждают»: Виктория Боня любит заниматься домашними…
Учёные из Бразилии показали под микроскопом процесс заражения коронавирусом здоровой…
Бюджетный смартфон Lenovo A7 получил аккумулятор на 4000…
Экс-супруг Успенской Виктор Шумилович: «Интим у нас был за ширмой в однушке, где жила…
Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российской СВЛК…
Дана Борисова случайно показала обнаженную грудь на снимке для челленджа с…
Старый Xiaomi Mi 6 получил поддержку Windows…
В Китае объяснили страх США перед ЗРК…
Раиса Рязанова о поведении Павла Прилучного: «Кардинально менялся при разговоре по…
Компания Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан…
Илона Броневицкая ради полной самоизоляции закупила 21 тонну гречки и 30 кг…
Компания Apple планирует выпуск iPhone 12 с альтернативным…
Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова рассказала об улучшении состояния…
Fiat готовит преемника Freemont, Tipo и…
Просмотреть все новости