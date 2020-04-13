Бюджетный смартфон Lenovo A7 получил аккумулятор на 4000 мАч
Бюджетный смартфон с «говорящим» названием Lenovo A7, подготовленный для вывода на рынок, получил аккумулятор на 4000 мАч. Стоимость новинки составит 120-130 долларов.
Lenovo A7 находится под управлением чипа SC9863 и 8-ядерного процессора Cortex-A55. В основу аппарата положена платформа Unisoc. За графику отвечает PowerVR IMG8322. Модель получила съемную батарею и размещенный в тыльной части корпуса дактилоскопический сканер.
Lenovo оснастила A7 экраном Waterdrop с каплевидным вырезом сверху, который нужен для размещения селфи-объектива на 5 Мп. 6,07-дюймовый дисплей сможет поддерживать формат HD+. В качестве основной камеры выбрана модель с сенсорами на 2 и 13 Мп. Размер ОЗУ и флеш-накопителя производитель не уточнил.
Lenovo A7 находится под управлением чипа SC9863 и 8-ядерного процессора Cortex-A55. В основу аппарата положена платформа Unisoc. За графику отвечает PowerVR IMG8322. Модель получила съемную батарею и размещенный в тыльной части корпуса дактилоскопический сканер.
Lenovo оснастила A7 экраном Waterdrop с каплевидным вырезом сверху, который нужен для размещения селфи-объектива на 5 Мп. 6,07-дюймовый дисплей сможет поддерживать формат HD+. В качестве основной камеры выбрана модель с сенсорами на 2 и 13 Мп. Размер ОЗУ и флеш-накопителя производитель не уточнил.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:04