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Бюджетный смартфон Lenovo A7 получил аккумулятор на 4000 мАч

Бюджетный смартфон с «говорящим» названием Lenovo A7, подготовленный для вывода на рынок, получил аккумулятор на 4000 мАч. Стоимость новинки составит 120-130 долларов.
Бюджетный смартфон Lenovo A7 получил аккумулятор на 4000 мАч

Lenovo A7 находится под управлением чипа SC9863 и 8-ядерного процессора Cortex-A55. В основу аппарата положена платформа Unisoc. За графику отвечает PowerVR IMG8322. Модель получила съемную батарею и размещенный в тыльной части корпуса дактилоскопический сканер.

Lenovo оснастила A7 экраном Waterdrop с каплевидным вырезом сверху, который нужен для размещения селфи-объектива на 5 Мп. 6,07-дюймовый дисплей сможет поддерживать формат HD+. В качестве основной камеры выбрана модель с сенсорами на 2 и 13 Мп. Размер ОЗУ и флеш-накопителя производитель не уточнил.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:04

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