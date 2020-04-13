Старый Xiaomi Mi 6 получил поддержку Windows 10
Старый Xiaomi Mi 6, дебютировавший в 2017 году, получил поддержку Windows 10. Специализированная версия привычной пользователям операционной системы создана для смартфонов с процессорами ARM.
Xiaomi Mi 6, функционирующий при помощи процессора Snapdragon 835, имеет память на 4/6 и 128 ГБ. Энтузиасты перепрошили девайс и запустили на нем 64-разрядную Windows.
После запуска операционной системы на экране высветился список доступных опций, указывающих на то, что даже устаревший девайс может функционировать под грамотным управлением не характерной для него, не урезанной «десятки». Windows позволила смартфону работать в обычном режиме и запускать файлы с расширением «exe».
Xiaomi Mi 6, функционирующий при помощи процессора Snapdragon 835, имеет память на 4/6 и 128 ГБ. Энтузиасты перепрошили девайс и запустили на нем 64-разрядную Windows.
После запуска операционной системы на экране высветился список доступных опций, указывающих на то, что даже устаревший девайс может функционировать под грамотным управлением не характерной для него, не урезанной «десятки». Windows позволила смартфону работать в обычном режиме и запускать файлы с расширением «exe».
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:33