Раиса Рязанова о поведении Павла Прилучного: «Кардинально менялся при разговоре по телефону»

«На сцене мы прошли момент притирки. Павел казался мне щедрым, умным, отзывчивым и забавным. Стоило только отвернуться или закрыть глаза, как он начинал меня пощипывать. Я предупредила, что за такие проделки обязательно его догоню, а потом как рванула за ним. Он долго удивлялся моей прыти в 75 лет. О чем это говорит? О нормальных человеческих отношениях», - рассказала Рязанова.



