Раиса Рязанова о поведении Павла Прилучного: «Кардинально менялся при разговоре по телефону»
Раиса Рязанова прокомментировала развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Актриса познакомилась с супругами на репетиции комедийного спектакля «Авантюристы поневоле».
Перед новогодними каникулами Прилучный и Муцениеце приводили детей на спектакль. Семья выглядела счастливой. О разводе пары звезда узнала из новостей и долго не верила в слухи. Рязанова замечала, что во время разговора по телефону актер сильно менялся. Когда он выступал в роли продюсера, вообще удивлял коллег переменами в настроении, передает «ЭГ».
Неделю назад Муцениеце пожаловалась, что Прилучный ушел в запой, избил ее и вместе с детьми выгнал из дома. Актриса съехала к матери.
«На сцене мы прошли момент притирки. Павел казался мне щедрым, умным, отзывчивым и забавным. Стоило только отвернуться или закрыть глаза, как он начинал меня пощипывать. Я предупредила, что за такие проделки обязательно его догоню, а потом как рванула за ним. Он долго удивлялся моей прыти в 75 лет. О чем это говорит? О нормальных человеческих отношениях», - рассказала Рязанова.
Перед новогодними каникулами Прилучный и Муцениеце приводили детей на спектакль. Семья выглядела счастливой. О разводе пары звезда узнала из новостей и долго не верила в слухи. Рязанова замечала, что во время разговора по телефону актер сильно менялся. Когда он выступал в роли продюсера, вообще удивлял коллег переменами в настроении, передает «ЭГ».
Неделю назад Муцениеце пожаловалась, что Прилучный ушел в запой, избил ее и вместе с детьми выгнал из дома. Актриса съехала к матери.