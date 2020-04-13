Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова рассказала об улучшении состояния артистки

"На данный момент она пребывает в больнице. Ей предстоит пробыть там ещё приблизительно неделю. Врачи определили у неё предынсультное состояние. Артистка находится под постоянным присмотром специалистов, о её окончательном диагнозе пока говорить рано", — рассказала концертный директор.



