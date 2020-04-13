Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова рассказала об улучшении состояния артистки
Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова сообщила об улучшении самочувствия артистки. Её представитель рассказала, что исполнительнице придётся провести ещё неделю в клинике. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Татьяна Буланова была госпитализирована в предынсультном состоянии в одну из клиник Санкт-Петербурга. Лариса Рассказова заявила, артистке пришлось обратиться за помощью к медикам по причине проблем с сердцем.
Она также сообщила, что самочувствие исполнительницы улучшилось, кризис миновал, однако по поводу выписки ещё рано думать. В течении недели врачи будут наблюдать за динамикой сердца. "Сейчас пока не говорится о выписке", — отметила представитель певицы.
Стоит отметить, что Татьяна Буланова недавно вышла на связь и сообщила о возникновении у неё симптомов тахикардии и повышение АД. По её словам, на данный момент признаки заболевания также не внушают оптимизма, однако она надеется, что состояние получится стабилизировать и ей не долго придётся пробыть в больнице.
Ранее стало известно, что Татьяна Буланова была госпитализирована в предынсультном состоянии в одну из клиник Санкт-Петербурга. Лариса Рассказова заявила, артистке пришлось обратиться за помощью к медикам по причине проблем с сердцем.
"На данный момент она пребывает в больнице. Ей предстоит пробыть там ещё приблизительно неделю. Врачи определили у неё предынсультное состояние. Артистка находится под постоянным присмотром специалистов, о её окончательном диагнозе пока говорить рано", — рассказала концертный директор.
Она также сообщила, что самочувствие исполнительницы улучшилось, кризис миновал, однако по поводу выписки ещё рано думать. В течении недели врачи будут наблюдать за динамикой сердца. "Сейчас пока не говорится о выписке", — отметила представитель певицы.
Стоит отметить, что Татьяна Буланова недавно вышла на связь и сообщила о возникновении у неё симптомов тахикардии и повышение АД. По её словам, на данный момент признаки заболевания также не внушают оптимизма, однако она надеется, что состояние получится стабилизировать и ей не долго придётся пробыть в больнице.