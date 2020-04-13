В Китае объяснили страх США перед ЗРК С-300В





Журналисты издания Sohu назвали C-300B принципиально новым зенитно-ракетным комплексом, хотя он и относится к серии «С». Комплекс, способный на расстоянии до 2500 километров перехватывать все существующие в мире баллистические ракеты, ведет поиск и захват самолетов врага. Американские истребители, пусковые установки и крылатые ракеты для него не являются сложной задачей. ЗРК, оснащенный гусеничным шасси, может преследовать цель.С-300В обстреливает противника при помощи ракет 9M82 и 9M83. Первый тип нужен для ликвидации баллистических ракет средней дальности, снабженных радиоэлектронной системой активации. Второй пригодится для сбивания ракет ближнего радиуса. Установка создана советскими специалистами в годы холодной войны, но ни одна страна мира не смогла ее обойти.