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В Китае объяснили страх США перед ЗРК С-300В

В Китае объяснили, почему США боятся, а Россия ценит ЗРК C-300B. Комплекс является уникальным и единственным ПВО для дальнего боя с возможностью совершения маневра.
В Китае объяснили страх США перед ЗРК С-300В

Журналисты издания Sohu назвали C-300B принципиально новым зенитно-ракетным комплексом, хотя он и относится к серии «С». Комплекс, способный на расстоянии до 2500 километров перехватывать все существующие в мире баллистические ракеты, ведет поиск и захват самолетов врага. Американские истребители, пусковые установки и крылатые ракеты для него не являются сложной задачей. ЗРК, оснащенный гусеничным шасси, может преследовать цель.

С-300В обстреливает противника при помощи ракет 9M82 и 9M83. Первый тип нужен для ликвидации баллистических ракет средней дальности, снабженных радиоэлектронной системой активации. Второй пригодится для сбивания ракет ближнего радиуса. Установка создана советскими специалистами в годы холодной войны, но ни одна страна мира не смогла ее обойти.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:24

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