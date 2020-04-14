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Кети Топурия снялась в откровенной фотосессии в лесу

Солистка группы "A'Студио" Кети Топурия периодически радует поклонников откровенными снимками. Недавно певица предстала обнаженной для фотосессии в лесу.

Певица Кети Топурия решила поделиться новыми снимками со своими подписчиками в соцсети Instagram. Знаменитость позировала топлес на фоне деревьев. Свою публикацию звезда дополнила словами о восхищении "чистой природой". Большинство поклонников засыпало исполнительницу комплиментами по поводу её фигуры и композиции фото. Некоторые комментаторы отметили, что знаменитость умеет проводить время с пользой, несмотря на режим самоизоляции.

Стоит отметить, что карантинные меры могут помешать планам артистки, которая собиралась сыграть свадьбу с бизнесменом Львом Деньговым. Если подобные ограничения продолжаться после 30 апреля, её бракосочетание, запланированное на лето, придется перенести. Кроме того, Топурия воспитывает 4-летнюю дочь Оливию, рожденную в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. С начала пандемии коронавируса молодая мама уделяет много времени малышке и публикует совместные фото.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:00

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