Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в России

«Представители министерства эффективно и слаженно работают за границей, помогая нашим иностранным коллегам бороться с инфекцией. Они получили хороший опыт и новые знания, поэтому нужно с ними советоваться», - заявил Владимир Владимирович.





Путин призвал учитывать все сценарии распространения COVID-19, на забыв изучить пессимистичные, экстраординарные и сложные модели. Следующие две недели должны стать определяющими, поэтому нужно проверить и оценить подготовку медицинских бригад, закупить резервные средства защиты, лекарственные препараты. При необходимости президент поручил ответственным лицам задействовать средства Минобороны.