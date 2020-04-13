Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в России
Владимир Путин провел совещание в режиме видеосвязи. Президент обсудил с чиновниками ситуацию с коронавирусом в России.
Путин призвал учитывать все сценарии распространения COVID-19, на забыв изучить пессимистичные, экстраординарные и сложные модели. Следующие две недели должны стать определяющими, поэтому нужно проверить и оценить подготовку медицинских бригад, закупить резервные средства защиты, лекарственные препараты. При необходимости президент поручил ответственным лицам задействовать средства Минобороны.
Путин призвал учитывать все сценарии распространения COVID-19, на забыв изучить пессимистичные, экстраординарные и сложные модели. Следующие две недели должны стать определяющими, поэтому нужно проверить и оценить подготовку медицинских бригад, закупить резервные средства защиты, лекарственные препараты. При необходимости президент поручил ответственным лицам задействовать средства Минобороны.
«Представители министерства эффективно и слаженно работают за границей, помогая нашим иностранным коллегам бороться с инфекцией. Они получили хороший опыт и новые знания, поэтому нужно с ними советоваться», - заявил Владимир Владимирович.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:14