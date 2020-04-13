Компания Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан Ghost
Недавно в Сети появились снимки и техническая информация о новом седане Rolls-Royce Ghost. В частности, отмечается, что он может составить конкуренцию Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S-Class.
Седан Ghost создан на базе BMW 7 серии и является «преемником» шикарного Rolls-Royce Phantom. Вместо шасси «семерки» используют фирменную алюминиевую силовую структуру, позволяющую уменьшить массу и снизить использование топлива. В итоге в управлении автомобилем произойдёт революция. Силовой агрегат и трансмиссия потерпят изменения. Мотор объемом 6,75 л, развивающий на кроссовере Cullinan 571 л. с, сменит 12-цилиндровый двигатель, имеющий объем 6,6 л и два турбонагнетателя.
Автомобиль оборудуют автоматической ZF 8-ступенчатой коробкой передач. Rolls-Royce Ghost будет иметь полный привод, чтобы составить достойную конкуренцию Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S-Class. Пневматическая подвеска имеет несколько новых трюков. К примеру, систему дополнят камерой, с помощью которой можно будет сканировать неровности и менять настройки жесткости с упреждением. Эта технология уже используется в Mercedes Magic Body Control. В продажу поступит как стандартная версия с обычной колесной базой, так и растянутая модификация с обозначением EWB. Известно, что презентация седана должна состояться до конца 2020 года.
Седан Ghost создан на базе BMW 7 серии и является «преемником» шикарного Rolls-Royce Phantom. Вместо шасси «семерки» используют фирменную алюминиевую силовую структуру, позволяющую уменьшить массу и снизить использование топлива. В итоге в управлении автомобилем произойдёт революция. Силовой агрегат и трансмиссия потерпят изменения. Мотор объемом 6,75 л, развивающий на кроссовере Cullinan 571 л. с, сменит 12-цилиндровый двигатель, имеющий объем 6,6 л и два турбонагнетателя.
Автомобиль оборудуют автоматической ZF 8-ступенчатой коробкой передач. Rolls-Royce Ghost будет иметь полный привод, чтобы составить достойную конкуренцию Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S-Class. Пневматическая подвеска имеет несколько новых трюков. К примеру, систему дополнят камерой, с помощью которой можно будет сканировать неровности и менять настройки жесткости с упреждением. Эта технология уже используется в Mercedes Magic Body Control. В продажу поступит как стандартная версия с обычной колесной базой, так и растянутая модификация с обозначением EWB. Известно, что презентация седана должна состояться до конца 2020 года.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:10