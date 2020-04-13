АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Компания Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан Ghost

Недавно в Сети появились снимки и техническая информация о новом седане Rolls-Royce Ghost. В частности, отмечается, что он может составить конкуренцию Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S-Class.

Седан Ghost создан на базе BMW 7 серии и является «преемником» шикарного Rolls-Royce Phantom. Вместо шасси «семерки» используют фирменную алюминиевую силовую структуру, позволяющую уменьшить массу и снизить использование топлива. В итоге в управлении автомобилем произойдёт революция. Силовой агрегат и трансмиссия потерпят изменения. Мотор объемом 6,75 л, развивающий на кроссовере Cullinan 571 л. с, сменит 12-цилиндровый двигатель, имеющий объем 6,6 л и два турбонагнетателя.

Автомобиль оборудуют автоматической ZF 8-ступенчатой коробкой передач. Rolls-Royce Ghost будет иметь полный привод, чтобы составить достойную конкуренцию Bentley Flying Spur и Mercedes-Maybach S-Class. Пневматическая подвеска имеет несколько новых трюков. К примеру, систему дополнят камерой, с помощью которой можно будет сканировать неровности и менять настройки жесткости с упреждением. Эта технология уже используется в Mercedes Magic Body Control. В продажу поступит как стандартная версия с обычной колесной базой, так и растянутая модификация с обозначением EWB. Известно, что презентация седана должна состояться до конца 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Некоторые подруги меня осуждают»: Виктория Боня любит заниматься домашними…
Учёные из Бразилии показали под микроскопом процесс заражения коронавирусом здоровой…
Бюджетный смартфон Lenovo A7 получил аккумулятор на 4000…
Экс-супруг Успенской Виктор Шумилович: «Интим у нас был за ширмой в однушке, где жила…
Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российской СВЛК…
Дана Борисова случайно показала обнаженную грудь на снимке для челленджа с…
Старый Xiaomi Mi 6 получил поддержку Windows…
В Китае объяснили страх США перед ЗРК…
Раиса Рязанова о поведении Павла Прилучного: «Кардинально менялся при разговоре по…
Компания Rolls-Royce готовит к выпуску новый седан…
Илона Броневицкая ради полной самоизоляции закупила 21 тонну гречки и 30 кг…
Компания Apple планирует выпуск iPhone 12 с альтернативным…
Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова рассказала об улучшении состояния…
Fiat готовит преемника Freemont, Tipo и…
Раиса Рязанова впервые после смерти сына прервала…
В Сети высмеяли странное поведение польского истребителя…
Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в некачественном…
Владимир Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в…
Сергей Шнуров в день рождения на самоизоляции почувствовал себя крокодилом…
В России наступила Страстная неделя: Что можно и чего нельзя делать до наступления…
Эммануил Виторган рассказал об отрицательном результате теста на…
Американские ученые разработали устройство, генерирующее электричество «из…
Во время участия в шоу "Маска" Наталью Гулькину члены жюри перепутали с Анной…
Иосифа Пригожина поразил вид Валерии сзади во время съемки для "подушечного"…
Ученые назвали причину возникновения самого распространенного типа…
Татьяна Навка выставила архивные фото со своими…
Депутат Евгений Герасимов о состоянии Надежды Бабкиной: «Врачи медленно приводят ее в…
Продажи бюджетных смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro стартовали в…
Просмотреть все новости